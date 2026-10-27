Ministerstvo dopravy představilo nové mýtné sazby, které by měly platit od července 2027. Pro kamiony by měly stoupnout v nejčastějším případě o 18,6 procenta, řečí peněz z 5,96 koruny za kilometr na novou sazbu 7,07 koruny.

Podle informací HN si ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a zřejmě i premiér Andrej Babiš (ANO) představovali větší skok. I po tomto zvýšení totiž bude české mýtné citelně nižší než v sousedním Německu a Rakousku. Naopak proti Slovensku bude vyšší jen o desetníky.

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  • Proč nemůže Česko zvednout mýtné víc.
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