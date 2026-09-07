Česko bylo skoro vždycky křižovatkou Evropy, ale poslední roky to přestává zdejší infrastruktura zvládat. A vláda chce proto zvýšit mýtné – což by uvítal i státní rozpočet.
Nedávno se přitom odehrál jeden z těch momentů, které za pár sekund řeknou o politice víc než hodiny tiskových konferencí. Premiér Andrej Babiš (ANO) stojí před hloučkem novinářů a dostane dotaz na mýtné. Česko totiž trpí kamionovou dopravou stále víc a mýtné je proti sousedům spíše levné. Babiš vezme do ruky telefon, vytočí číslo ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) a zapne reproduktor. Zákulisní video zveřejnil o víkendu reportér České televize Petr Vašek.
„Ano, šéfe, poslouchám,“ ohlásí se v telefonu Bednárik. „Máte to mýtné navýšit tak, jak ho máte v Rakousku, aby ty kamiony jezdily i tam, ne?“ úkoluje Babiš. Marketing? Podle Bednárika to domluvené nebylo. Každopádně – hovor, který trval 70 vteřin, rozhýbal věci kolem mýtného víc než předchozí tři čtvrtě roku vládnutí.
Aby bylo jasno – Bednárikovi to rozhodně není proti srsti. Naopak – od nástupu do funkce mluví o tom, že chce dostat část nákladní dopravy ze silnic na koleje. Zatím ale představil jen plán na rozšíření zpoplatnění i na další silnice, teď se platí v podstatě jen za hlavní tahy. A podporu nákladní železnice organizuje rovnou na evropské úrovni.
Česká mýtná sazba je v regionu skutečně jedna z těch levnějších. Podle aktuálního výpočtu platí kamion na dálnici zhruba mezi pěti a šesti korunami za kilometr, na zpoplatněné části silnic I. třídy jsou to zhruba tři až čtyři koruny.
Pro srovnání: Němci měli ceny dlouho podobné, když se v roce 2023 naskytla možnost zvednout ceny o příplatek za emise CO2, přidali 80 procent. Češi oproti tomu jen 15 procent. Tehdejší ministr Martin Kupka (ODS) to vysvětloval snahou nepoškodit české dopravce.
Kilometr jízdy po německé dálnici ovšem teď vychází dopravce v přepočtu asi na devět korun, v Rakousku na víc než 14, navíc s lokálními příplatky – z Innsbrucku směrem na východ je to dokonce skoro 18 korun.
Okolo pětikoruny za kilometr platí kamiony za dálnice třeba v Belgii nebo Nizozemsku. Levné je historicky i Polsko, ale to letos citelně zvedlo sazby, asi o 40 procent. Kilometr tam teď kamion vyjde zhruba na 3,15 koruny.
Dálnice jsou plné jako nikdy předtím, prokázalo sčítání dopravy. Už musíme zvedat kapacitu, ví ministr
Hornatější země ve středu Evropy bývají o dost dražší. Jednak kvůli dražší stavbě dálnic a také kvůli lepší poloze. A Česko už v cenách pro kamiony předběhlo i sousední Slovensko, kde teď platí asi 6,70 koruny.
„Mýtné sazby jsou v Česku v současnosti nižší než v sousedních zemích s výjimkou Polska, přestože je ČR vzhledem ke své geografické poloze přirozenou tranzitní zemí a podíl zahraničních dopravců zde dosahuje 54 procent,“ potvrzuje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.
Ve hře jsou velké peníze. Stávající mýtný systém provozuje společnost CzechToll, vlastněná skupinou PPF. Za rok 2025 se v něm vybralo 19,1 miliardy korun. Meziročně to bylo o 11 procent víc, růst ale táhne stále sílící provoz – mýtných transakcí přibylo o devět procent.
Česká vláda proto cítí vhodnou možnost výhodnou polohu země zpeněžit. „Největší prostor pro změnu mýtného v ČR nabízí složka zohledňující emise CO₂, jejíž maximální výši stanovuje evropská směrnice,“ popisuje směr úvah Medelský.
V pondělí odpoledne, tedy den po Babišově představení s telefonem, už Bednárik o možném zvýšení jednal s úředníky svého resortu a Státního fondu dopravní infrastruktury. Využití maximálního příplatku za CO₂, tedy to, co už zmíněný ministr Kupka neudělal, by mohlo sazby zvednout o desítky procent.
„Konkrétní postup i výše případného zvýšení sazeb budou vycházet z výsledků připravované analýzy a následného rozhodnutí vlády,“ uvádí Medelský.
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