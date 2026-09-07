Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v neděli zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku, informoval ČTK Luděk Hubáček z ŘSD.

První polovinu mostu dokončila stavební firma za rok a čtvrt. „Kompletně jsme odstranili starou nosnou konstrukci včetně betonových dílů o hmotnosti až 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Na dokončené části mostu je nová železobetonová konstrukce, izolace, odvodnění, svodidla a zcela nový povrch vozovky.

Po zprovoznění opravené části mostu stavbaři dokončí středová svodidla a na konci září se přesunou se stavebními stroji na druhou polovinu mostu ve směru na Brno. „Nejprve odstraníme zbývající starou konstrukci a poté se pustíme do hloubkové opravy historického kamenného oblouku, který z původního mostu zachováme a zpevníme,“ doplnil Rýdl.

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později. Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak byl uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt. Práce za 965 milionů korun bez DPH začaly v červenci 2023.

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