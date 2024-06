Klíčový dálniční most Šmejkalka kousek od středočeských Senohrab se bude opravovat jinak, než se původně předpokládalo. Ukazuje to upravené stavební povolení, které vydal před víkendem Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Úpravy projektu mají dopad na to, které části se podaří zachovat původní. A rovněž kdy a jak rekonstrukci pocítí řidiči v provozu.

Připomeňme: železobetonový most Šmejkalka je na dálnici D1 hned za sjezdem od Prahy na České Budějovice, vede přes údolí stejnojmenného potoka. A také jde o unikátní památník několika různých etap stavby D1 a celé české dálniční sítě – od protektorátu přes poválečné období až nakonec po léta sedmdesátá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaká je historie mostu Šmejkalka.

V čem se plán na rekonstrukci mění.

Kdy to zasáhne do provozu.

A jak moc.