Svět logistiky zná Tomáš Holomoucký jako málokdo. Dopravě zboží od výrobce až k zákazníkovi se věnuje přes tři dekády. Svou kariéru spojil se značkou DB Schenker, kterou od roku 2004 v Česku vedl. Poslední roky jsou ale pro něj divočejší než kdy dřív. A to hned z několika důvodů. Loni Deutsche Bahn prodalo Schenker za více než 14 miliard eur (zhruba 342 miliard korun) dánské společnosti DSV, vznikl tak lídr světového logistického trhu a letos se jejich fúze dokončila i v Česku.
Firma má v zemi hned tři ředitele, protože má tři samostatné, byť úzce spolupracující, divize: DSV Air & Sea, DSV Road a DSV Contract Logistics. Holomoucký vede kontraktní logistiku, firmy jeho divizi svěřují celý nebo část svého dodavatelského řetězce. Kromě práce na spojování dvou velkých společností musí navíc reagovat na současné geopolitické dění, které mění celý svět logistiky. Zatímco dříve šlo o okrajové téma, kterému nemuseli ve firmách dávat téměř žádnou váhu, dnes je hlavním faktorem. „Svět je složitější, více turbulentní a křehčí ve všech ohledech,“ říká pětapadesátiletý Holomoucký v rozhovoru s HN.
Logistika je podle něj lakmusovým papírkem a obor jako první vidí, kam se ekonomika a průmysl ubírají. Co z aktuálních trendů vidí? Ačkoliv podle něj evropská ekonomika pokulhává, Česko je oproti západním státům tou šťastnější zemí, protože má kam růst. Holomoucký vyzdvihuje také skvělou úroveň českých e-shopů, jejichž standardy vysoce převyšují ty na západě Evropy.
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