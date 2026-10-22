Česká pošta představila strategii, jak se dostat do černých čísel. Podle zadání „mateřského“ ministerstva vnitra ale státní podnik nesmí propouštět lidi ani rušit pobočky. Jenže poptávka po tradičních službách pošty, tedy dopisech nebo složenkách, setrvale klesá. A v další dominantní oblasti, balíkových službách, čelí podnik silné konkurenci.

Pošta v čele s novým generálním ředitelem Richardem Hodulem počítá s tím, že si ponechá a bude dál rozvíjet Balíkovnu a pro necelé tři tisíce poboček pak hledá novou náplň činnosti. Co přesně plánuje nové vedení změnit, aby se z miliardových ztrát dostalo? 

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Co se dočtete dál

  • Jak vedení České pošty plánuje otočit miliardové ztráty v zisk do roku 2028.
  • Kde může státní podnik snížit náklady – pobočky ani zaměstnanci to nejsou.
  • Proč má pošta být místo pro vyřizování digitálních agend státu.
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