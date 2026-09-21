V Česku je zřízeno přes pět milionů datových schránek a více než čtyři miliony jsou aktivně využívány. Podle zákona musí mít datovku zřízenou všechny firmy, živnostníci, úřady a instituce, aby s nimi mohl stát komunikovat. Přibývá ale i nepodnikajících fyzických osob, běžných lidí, kteří si je zřizují dobrovolně. Pro systém elektronické komunikace, který od roku 2009 plně nahrazuje klasický doporučený dopis, se teď hledá nový provozovatel.
Co se dočtete dál
- O kolik peněz jde.
- Co je v podmínkách.
- Jak to vidí Seznam.cz.