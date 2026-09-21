V Česku je zřízeno přes pět milionů datových schránek a více než čtyři miliony jsou aktivně využívány. Podle zákona musí mít datovku zřízenou všechny firmy, živnostníci, úřady a instituce, aby s nimi mohl stát komunikovat. Přibývá ale i nepodnikajících fyzických osob, běžných lidí, kteří si je zřizují dobrovolně. Pro systém elektronické komunikace, který od roku 2009 plně nahrazuje klasický doporučený dopis, se teď hledá nový provozovatel. 

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