Česká pošta připravila ambiciózní strategii, jak se dostat z červených čísel do plusu. Jak vyplývá z dokumentu, který získaly HN, bude k tomu potřebovat výraznou pomoc od státu – musí se změnit legislativa, přehrát některé státní agendy na poštu a dostat finanční pomoc na vybrané projekty. Strategie také představuje řadu nových byznysových příležitostí, ale i vyjednávání s ČSOB a s ČEZ, které dnes využívají poštovní pobočky.
Co se dočtete dál
- V jaké finanční kondici je státní podnik Česká pošta a jaké jsou jeho ambice na zlepšení hospodaření.
- Jaké kroky obsahuje nová tajná strategie pošty na příští tři roky.
- Jaké nové agendy pro stát chce pošta vykonávat, na čem plánuje vydělávat a kde ušetřit.
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