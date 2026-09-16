Hlavní náplní práce druhého nejvýše postaveného manažera Českých drah Lukáše Svobody je dohled nad financemi. Kromě toho, že je členem představenstva, tak je i náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku.

Když ovšem dohlížel na finance u svého bývalého zaměstnavatele – České pošty –, nedopadlo to příliš slavně. Před devíti lety totiž nalétl phishingovému útoku a poštu připravil o více než milion korun.

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Co se dočtete dál

  • Jakým způsobem náměstek na phishing naletěl.
  • Proč soudy zvýšily jeho podíl na škodě.
  • Kolik celkem musí nakonec platit.