Hlavní náplní práce druhého nejvýše postaveného manažera Českých drah Lukáše Svobody je dohled nad financemi. Kromě toho, že je členem představenstva, tak je i náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku.
Když ovšem dohlížel na finance u svého bývalého zaměstnavatele – České pošty –, nedopadlo to příliš slavně. Před devíti lety totiž nalétl phishingovému útoku a poštu připravil o více než milion korun.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem náměstek na phishing naletěl.
- Proč soudy zvýšily jeho podíl na škodě.
- Kolik celkem musí nakonec platit.