Kybernetické hrozby mířící na české firmy se neustále stupňují a profesionalizují. Prázdninová data za měsíc červenec ukazují alarmující čísla: tuzemské společnosti a organizace čelí výrazně vyššímu tlaku, než je globální průměr. Hrozbou je zejména tzv. phishing.

Zatímco celosvětově čelila jedna firma v průměru 2336 kybernetickým útokům týdně, což představuje meziroční nárůst o 16 procent, Česká republika je na tom ještě hůře. U nás v červenci došlo v průměru k 2671 kyberútokům na firmu týdně. Vyplývá to z dat kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

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Co se dočtete dál

  • Jaký je stav kybernetických útoků na české firmy.
  • Čemu nejčastěji čelí.
  • Co jsou nové druhy útoků a kampaní.

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