Firmy dnes investují nemalé peníze do ochrany e-mailu. A správně. Bezpečnostní nástroje dokážou odfiltrovat velkou část phishingových útoků, tedy internetových podvodů, používaných k získávání citlivých údajů. A to dokonce ještě předtím, než se tyto podvody dostanou k zaměstnanci. Jenže problém dnes představují právě ty e-maily, které projdou, protože stále méně vypadají jako podvod. Nemají špatnou češtinu, podezřelou grafiku ani absurdní žádost o milionový převod. Naopak působí jako běžná součást pracovního dne. Může se jednat například o požadavek kolegy, zprávu z interního systému nebo fakturu od známého dodavatele. A v takové chvíli už nerozhoduje jen technologie, ale člověk.
Právě tady podle mě firmy často očekávají něco, co není realistické. Zaměstnance jednou za rok proškolí, vysvětlí jim několik základních pravidel a předpokládají, že je v kritické chvíli použijí. Jenže problém phishingu není jen v tom, co člověk ví. Je v tom, jestli si na to dokáže vzpomenout právě ve chvíli, kdy je pod tlakem.
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