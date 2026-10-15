Blízká budoucnost České pošty je kvůli špatné finanční kondici společnosti značně nejistá. Dozorčí radě státního podniku, který zaměstnává 17 tisíc lidí, byl prezentován dokument popisující dramatický vývoj vlastního kapitálu v příštím roce. Křivka očekávaného vývoje, kterou má redakce k dispozici, ukazuje, že po vyčerpání úvěrového rámce by vlastní kapitál měl v dubnu klesnout pod nulu a pošta by se měla dostat do insolvence.

Hospodaření firmy nezachrání ani očekávané přijetí státní úhrady ve výši 1,5 miliardy korun, která by měla přijít v prosinci. Kompenzace za odvedené i plánované služby schválila v září sněmovna, teď se čeká na nejbližší schůzi Senátu a následný podpis prezidenta.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je finanční výhled pro Českou poštu?
  • Kdy firmě dojdou peníze?
  • Co chystá generální ředitel?
  • Prodá se depo v Malešicích?
  • Co říkají odborníci?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.