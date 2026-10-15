Blízká budoucnost České pošty je kvůli špatné finanční kondici společnosti značně nejistá. Dozorčí radě státního podniku, který zaměstnává 17 tisíc lidí, byl prezentován dokument popisující dramatický vývoj vlastního kapitálu v příštím roce. Křivka očekávaného vývoje, kterou má redakce k dispozici, ukazuje, že po vyčerpání úvěrového rámce by vlastní kapitál měl v dubnu klesnout pod nulu a pošta by se měla dostat do insolvence.
Hospodaření firmy nezachrání ani očekávané přijetí státní úhrady ve výši 1,5 miliardy korun, která by měla přijít v prosinci. Kompenzace za odvedené i plánované služby schválila v září sněmovna, teď se čeká na nejbližší schůzi Senátu a následný podpis prezidenta.
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