Ambice GLS v Česku nejsou malé a částečně je popohnala i změna vlastníka. Mezinárodní logistická firma od loňska patří Danielu Křetínskému, většinovému majiteli energetické skupiny EPH. Společnost GLS získal společně s mateřskou skupinou International Distribution Services (IDS), do které patří i britská pošta Royal Mail. Dlouhodobým cílem GLS je předběhnout v Česku konkurenční Zásilkovnu, DPD nebo PPL a stát se lídrem na trhu s doručováním. Nikdo přitom v posledních měsících nepřidává boxy rychleji než GLS. A expanze něco stojí: do rozšiřování firma letos zatím nalila půl miliardy korun, plány na příští rok jsou ještě větší.

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Co se dočtete dál

  • Jak GLS roste.
  • Jaké jsou ambice.
  • Jak reagují konkurenti.
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