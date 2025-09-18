Miliardář Daniel Křetínský, vládce energetické skupiny EPH, v Česku vyhlašuje ofenzivu v logistice a přepravě balíků. Od letošního roku mu totiž patří společnost GLS, kterou ovládl společně s mateřskou mezinárodní skupinou International Distribution Services (IDS). Pod ni spadá také britská Royal Mail. GLS v Česku působí 20 let a aktuálně udává zhruba desetinový tržní podíl a čtvrté místo mezi doručovacími firmami za Packetou, DPD a PPL. 

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.