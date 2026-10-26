České dráhy začnou vyřazovat vagony, které pro ně byly ještě před několika lety nepostradatelné. Ukazují to plány, které se teď zpracovávají na ředitelství ČD a HN je mají k dispozici. Týká se to minimálně 55 vozů, jež prošly rekonstrukcí v 90. letech.
Vagony budou přebytečné především kvůli kombinaci dvou věcí. Jednak ČD postupně ztrácejí výkony, které jim přebrala konkurence, a rovněž samy masivně investují do nových vozidel i za cenu vyššího zadlužení.
Co se dočtete dál
- Které vagony u ČD skončí.
- Co s nimi bude dál.
- Co nabízely cestujícím.
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