Před měsícem napadl spěchající řidič černého SUV mladou řidičku za to, že ho zdržovala, přestože v zúženém místě rozestavěné dálnice D6 u Jesenice na Rakovnicku jen dodržovala omezenou rychlost. Celý incident natočila její osmiletá dcera na mobilní telefon. Agresivnímu muži, který má podle médií za sebou už dva podobné incidenty, hrozí tři roky vězení.
A právě na podobné řidiče míří novela trestního zákoníku, kterou v pondělí projedná vláda. Co se změní? A budou navrhovaná opatření účinná?
Co se dočtete dál
- Co přesně navrhuje nový paragraf.
- Jak jej ministerstva odůvodňují.
- Jak jej hodnotí experti.
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