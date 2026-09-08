Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) dokončil návrh novely trestního zákoníku, která má dopadnout na agresivní, opilé a ujíždějící řidiče. Zcela nový paragraf „Ohrožení v silničním provozu“ chce předložit na jednom z nejbližších jednání vlády. Má řešit například vybržďování, vytlačování z dálnice nebo nelegální závody. HN mají jeho definitivní podobu k dispozici. 

„Pokud někdo na dálnici někoho vytlačuje a agresivně vybržďuje, mělo by být možné ho postihnout nejen za přestupek, ale i za trestný čin a zabavit mu vozidlo,“ uvedl.

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