Když byl Jeroným Tejc poslancem a předsedou ústavně právního výboru sněmovny za sociální demokraty, ostře vystupoval proti obcházení řádného legislativního procesu. Brojil zejména proti přílepkům či pozměňovacím návrhům na poslední chvíli. Vláda, za niž je nyní – po deseti letech – již v dresu ANO ministrem spravedlnosti, přitom tento nešvar používá ještě výrazně víc. A návrhy zákonů posílá koalice poslaneckými návrhy, které se tak vyhnou standardnímu připomínkovému řízení. Podle Tejce v případě důležitých norem nebylo zbytí. Nyní už se to prý ale zlepší. „Řadě poslanců jsem to již rozmluvil a zákony by již měly jít formou vládních návrhů,“ slibuje Tejc v rozhovoru s HN.
V jaké kondici je česká justice?
Určitě v lepší, než byla před patnácti dvaceti lety. Kontinuálně se dělalo postupně hodně pro to, aby se změnila i procesní legislativa, aby nedocházelo k tomu, že soudní řízení trvají pět nebo sedm let. Klesá nejen počet nedodělků, ale i délka řízení.
Věříte české justici a soudům, kvalitě rozhodování?
Česká justice je robustní, je nezávislá, nerozhoduje na základě toho, co si přejí politici. Takže jako celku české justici věřím. To neznamená, že nevnímám některé excesy v rozhodování a že se mi líbí vše, co česká justice vyprodukuje. Nelíbí se mi a nelíbilo se mi, že se u závažných případů týrání dětí nebo znásilnění ukládají často podmíněné tresty.
Nelíbí se mi některá rozhodnutí v opatrovnických věcech, kdy třeba došlo k tragickým následkům a smrti svěřené holčičky. Ale jako celek justice funguje relativně výkonně a nezávisle na tom, co si myslí politici. Jestli jsou někteří soudci nezávislí na všech vjemech okolí, to je samozřejmě s otazníkem. Ale rozhodně ani ministr spravedlnosti, ani nikdo jiný ze členů vlády nemá vliv na rozhodování soudu.
Co se dočtete dál
- Jak hodnotí spolupráci ve vládě.
- Jaký je jeho vztah s Andrejem Babišem.
- Zda soudům jako každý rok nedojdou peníze na provoz.
- Co pro jeho resort znamená nástup AI.