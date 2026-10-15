Praha si zřejmě znovu vyzkouší, jak bude fungovat bez jižní části Pražského okruhu. Ta v roce 2010 městu hodně ulevila a odvedla tranzit z Jižní spojky.

Teď, o 16 let později, je ovšem doprava o dost hustší a okruh už potřebuje údržbu. Lochkovský a Cholupický tunel budou potřebovat tři uzavírky, každá zabere až týden. HN to řekl šéf ŘSD Radek Mátl. Jde o oba tunely vedoucí do širokého údolí, kde se potkává Vltava s Berounkou. Během uzavírek chce ŘSD opravit i dlouhou estakádu, která údolí překlenuje.

S magistrátem a Technickou správou komunikací teď silničáři řeší termín, jednání probíhají zhruba poslední dva měsíce.

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Co se dočtete dál

  • Kdy uzavírka proběhne.
  • Jaký bude mít dopad.
  • Jaká je šance na její zkrácení.
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