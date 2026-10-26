Omoda a Jaecoo patří k nejrychleji rostoucím čínským automobilovým značkám na řadě evropských trhů. Slaví velký úspěch například ve Velké Británii, kde se podle statistik letos řadí mezi nejúspěšnější automobilky vůbec. Daří se jim i v Česku, kde letos v součtu předstihly dosud nejpopulárnější čínskou značku MG a dostaly se mezi nejúspěšnější auta z „říše středu“.
Při bližším pohledu do statistik SDA se ale objeví dvě věci, které stojí za pozornost. Téměř 70 procent registrací „dvojznačky“ O&J letos připadlo na pouhých devět týdnů, vždy kolem konce kalendářních měsíců. A 95 procent aut je registrováno na firmy. A to není obvyklé.
Co se dočtete dál
- Přesný rozpad prodejů po týdnech a srovnání čínských značek s průměrem trhu.
- S čím může načasování registrací souviset.
- Jak importér komentuje reexport a samoregistrace.
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