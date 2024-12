Jmenují se Omoda a Jaecoo a jsou to mladé čínské značky, se kterými chce koncern Chery expandovat do Evropy. Ten je mimochodem dlouhodobě největším exportérem automobilů z Číny a na domácím trhu je v top trojici nejprodávanějších výrobců. Vozy bude v Česku prodávat síť Grand Automotive Central Europe, která je importérem japonského Nissanu.

Automobilový čínský gigant chce, aby byl vnímaný jako globální výrobce. Ve Španělsku koupil od Nissanu továrnu, kde od letošního listopadu vznikají vozy pro Evropu, a nechává se slyšet, že u jednoho závodu na kontinentu nezůstane. Je tedy první čínskou automobilkou, která své modely přímo v Evropě už vyrábí. Koncern BYD má spustit montáž v nově postaveném závodě v Maďarsku začátkem příštího roku.

Ve Frankfurtu koncern Chery založil i výzkumné a vývojové centrum. V prezentacích připomíná, že spolupracuje s širokou paletou mezinárodních dodavatelů dílů. „Chery má slogan In Europe for Europe. Věří, že když se korejským značkám podařilo etablovat na evropském kontinentu za zhruba dvacet let, oni to dokážou za minimálně o polovinu kratší dobu,“ říká v rozhovoru František Švec, který má na starosti business development značek Omoda a Jaecoo v Česku. Dříve byl generálním ředitelem skupiny AutoPalace.

Importér uspořádal první tuzemskou velkolepou prezentaci v prostorách pražského hotelu Four Seasons. Na ní vystavil jak spalovací modely značek Omoda a Jaecoo, tak elektromobil Omoda 5 BEV. I ten se kromě spalovacích modelů bude montovat ve španělské továrně. Díky tomu se značka vyhne dodatečným clům, která EU uvalila na čínské výrobce.

Proč si importér vybral konkrétně tyto dvě čínské značky, čím jsou pro Evropu podle vás atraktivní?

Grand Automotive pracuje dlouhodobě na rozvoji importérských aktivit v regionu střední a východní Evropy. Dohoda s Chery určitě není poslední akvizicí, chystá se toho daleko více. Tato auta mladého a dravého výrobce byla primárně navržena s cílem uspět celosvětově a zejména v Evropě. Značka má jasně stanovenou pozici na trhu, definovaného zákazníka a bude cenově atraktivní. Věřím, že mají co nabídnout, a navíc mají připravenou bohatou modelovou ofenzivu.

Grand Automotive delší dobu vyjednávalo s jiným čínským koncernem – Geely. Proč tedy nakonec uspělo právě Chery?

Spolupráce je nadále v procesu a jednání pokračují, ale Geely svoji expanzi do Evropy zatím ještě nespustilo a my jsme teď v pozici, kdy čekáme na jeho kroky. Chery je velmi dravá značka a intenzivně pracuje na svém plánu prorazit v Evropě co nejdříve. Rozhodli se na začátku letošního roku vstoupit do Evropy, konkrétně ve čtyřech zemích – Velké Británii, Španělsku, Polsku a Itálii – založili vlastní import. V případě menších zemí, jako je Česko nebo například i Maďarsko, spolupracují s privátními importéry. Konkrétně v Maďarsku se dva měsíce po vstupu na trh prodalo v listopadu sto aut, což je skvělé. Maďarsko můžeme považovat za podobný trh jako ten český, co se týká kupní síly i počtu obyvatel, nicméně našim partnerům v Chery samozřejmě vysvětlujeme, že tak jednoduché to tady nebude.

František Švec (45) Vystudoval ČVUT, Fakultu stavební. Pracoval na různých manažerských pozicích pro Czech Coal, ČEZ, Kovosvit Mas či Janka Engineering. V září 2017 se stal obchodním ředitelem skupiny Aures Holdings pro čtyři země, později i výkonným ředitelem polské divize AAA Auto, kterou vyvedl z krize. Od července 2021 byl dva roky generálním ředitelem dealerské skupiny AutoPalace. Poté se věnoval rozvoji dealerských sítí pro různé importéry. Od listopadu 2024 je zodpovědný za business development značek Omoda a Jaecoo.

Myslíte kvůli tomu, že zdejší společnost, a tedy i zájemci o nové vozy jsou možná trochu protičínští?

Trh je specifický tradicionalismem vůči domácí tradiční značce Škoda. Otevřeně mluvíme o tom, že vstup na český trh bude trošku oříšek. Protičínská nálada u některých Čechů mě mrzí. Myslím, že bychom se naopak měli inspirovat jejich neskutečnou pracovitostí, zapálením pro věc a touhou věci maximálně vylepšovat.

Můžete popsat, co modely Omoda a Jaecoo nabízejí, komu konkurují a kolik budou stát?

Omoda je značka zaměřená na mladou klientelu či mladé rodiny, které ale vyhledávají ideální poměr ceny a hodnoty. Prvním modelem, s nímž vstupujeme na trh, bude Omoda 5 s benzinovou šestnáctistovkou, s délkou 4,4 metru je to konkurent například modelu Cupra Ateca, Nissanu Qashqai či Toyoty Corolla Cross. Jaecoo cílí na tradičnější zákazníky anebo podnikatele, kteří mají v oblibě konzervativnější design, ale upřednostňují dobře vybavené vozy. Jaecoo 7 je přesně o deset centimetrů delší než Omoda 5, konkurentem je například Kia Sportage, Hyundai Tucson, ale i Škoda Karoq. Ceny zveřejníme po Novém roce, nicméně oba modely budou ve srovnatelných výbavách zhruba o 20 procent levnější než zmiňovaná konkurence.

Kdy budete nabízet také elektromobily a už můžete zveřejnit představu o cenách?

Zpočátku jdou do prodeje vozy se spalovacími motory, které si Chery samo vyvíjí. Nabídka pohonných jednotek ale bude rozmanitá, protože Chery klade důraz na nízkoemisní motorizace. V plánu je nabízet také hybridy i plug‑in hybridy. Elektromobil Omoda 5 BEV by se měl začít prodávat v prvním kvartále příštího roku. Nicméně zástupci Chery jsou obeznámeni s tím, jak je u nás elektromobilita vnímána.

Nemáte tedy nastavené, kolik elektroaut musíte prodat?

Zatím ne, v Chery vědí, že Česko je v elektromobilitě skeptičtější a prodeje jsou pod evropským průměrem. Globálně je značka velice ambiciózní, ale v prodejích elektroaut přistupuje k poptávce na trhu s respektem. Elektromobily nicméně už putují v první zásilce vozů z Číny, které budeme distribuovat na dealerství. Jakmile bude továrna Chery v Barceloně plně v provozu, elektromobily budou vznikat právě tam, čímž se na ně nebude vztahovat dodatečné clo ve výši zhruba 30 procent nad rámec standardních dovozních deseti procent.

Kolik už máte zasmluvněných dealerů a na jaký počet byste se chtěli dostat?

Přesné číslo bych nerad zveřejnil, ale jsou to více než jednotky, nicméně to nejsou zatím desítky. Přesný počet nemáme stanovený, chceme ale rozumně pokrýt celou republiku v dostupné vzdálenosti všem zákazníkům. Oslovujeme nejen dealery Nissanu, ale všechny potenciální partnery a zatím jsme s jednáními s nimi velmi spokojeni.

Etablovat každou novou automobilku na českém trhu není jednoduché, trvá to a stojí to nemalé peníze. Jaký máte plán, jak přesvědčit české zákazníky?

V PR aktivitách musíme být pokorní a víme, že to nebude jednoduchá cesta. Věřím ale, že ve chvíli, kdy se vozy přistaví na showroomy a běžní zákazníci se k nim dostanou, případně je vyzkouší, možná změní názor. Moderní čínské vozy jsou na vysoké technologické úrovni, jsou skvěle zpracované, mají bohatou výbavu a myslím, že i zajímavý design a především cenu. Vidíme to v Polsku, kde se značce začíná velmi dařit.

V Česku se ale více než tři čtvrtiny aut prodávají do fleetů. Jak chcete přesvědčit firmy, aby daly přednost neznámým čínským vozům před zavedenými značkami?

Firemní fleetová politika je velmi konzervativní a do jisté míry stojí na zůstatkových hodnotách. Mladé značky si ji teprve musí vybudovat a to trvá. Proto zpočátku míříme právě na těch zbylých asi 25 procent trhu, takzvaný retail. Ale bavíme se i o tom, jak najít cestu do firem pomocí přátelsky nastavené cenové politiky.

Jaká bude ziskovost těchto modelů? Je z vašich zkušeností z minulosti zhruba na úrovni evropských či japonských značek, nebo je dokonce lepší?

Řekl bych, že cenotvorba je od výrobce a od importéra nastavená tak přátelsky, že samotní dealeři nebudou muset výrazně přistupovat ke slevám, aby přilákali zákazníky.

Po představení aut v Praze pro novináře a dealery jste týden jezdil s čínskými zástupci koncernu Chery po Česku, abyste je seznámil se situací na trhu a představil dealerům. Co je vlastně zajímá, co chtějí o českém trhu vědět?

Například když jsme jeli po D1 na Moravu, ptali se na to, jestli tu už alespoň na dálnici funguje autonomní řízení tak jako v Číně. Oni jsou technologicky neuvěřitelně napřed a Evropa by se měla snažit posouvat se ve vývoji podobně rychle. Velmi je zajímá konkurence, navštívili jsme showroomy Škody Auto, Volkswagenu, Mazdy, Kie i Hyundai. Ostatně tyto korejské značky zmiňují jako přímou konkurenci, které se chtějí prodejně vyrovnat ideálně za čtyři roky. Vím, že to zní velmi ambiciózně, ale oni to myslí skutečně vážně a podřizují tomu všechno.

