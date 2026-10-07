Tak rozsáhlou výměnu šéfů český maloobchod dlouho nezažil. Během pouhého roku a půl se proměnilo nejvyšší vedení velké části největších obchodníků v zemi, poslední nová jména přibyla letos na podzim. Personální rošáda se přitom nevyhýbá téměř žádné části trhu – od supermarketů a diskontů přes drogerie a elektroniku až po největší české e-commerce skupiny. Jednotlivé odchody mají rozdílné důvody, jejich souběh ale ukazuje, jak se největší obchodníci připravují na novou éru retailu.
Co se dočtete dál
- Kteří z největších obchodníků vyměnili své šéfy.
- Co stojí za nebývalou personální rošádou.
- Proč dnes retail potřebuje jiný typ manažerů než dříve.
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