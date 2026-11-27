Před třemi lety se tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) vydal na nákup do německého supermarketu. Porovnal ceny několika běžných potravin s těmi v českém obchodě a došel k nepříliš překvapivému zjištění. Řada výrobků byla v Německu levnější a i některé ze zdánlivě dražších vyšly díky většímu balení v přepočtu na množství laciněji než v Česku.
Fialovo nákupní video tehdy vyvolalo spoustu posměchu, méně pozornosti se ale věnovalo otázce, proč vlastně čeští zákazníci za stejné výrobky mnohdy platí více než Němci.
Odpověď se skrývá v obchodních praktikách největších světových výrobců potravin. Ti sice podnikají na jednotném evropském trhu, své zákazníky však nadále rozdělují podle státních hranic. Brusel teď proti této praxi chystá dosud nejzásadnější zásah. A nejde o drobné. Podle odhadů by její odstranění evropským spotřebitelům přineslo miliardové úspory ročně.
Co se dočtete dál
- Proč čeští obchodníci nemají stejné nákupní podmínky jako jejich němečtí konkurenti.
- Jak nadnárodní výrobci rozdělují evropský trh a jaké zkušenosti s nimi mají české řetězce.
- Proč proti nové evropské regulaci vystupují nejen výrobci, ale i některé členské státy.
- O kolik by Češi mohli v supermarketech ušetřit, pokud Brusel současnou praxi zakáže.
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