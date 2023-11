Tak a je to tady! Máme virálního premiéra. Petr Fiala natočil virál, dle definice video, které se stalo díky sdílení nesmírně populární. Za první den to předseda vlády vytáhl jen na síti X na nějakých 300 tisíc zhlédnutí. Sen každého začínajícího influencera. Noční můra voliče některé ze současných vládních stran.

Petr Fiala natočil nejsmutnější video v dějinách české politiky. Odjel se svým týmem a kamerou za hranice do Německa, nakoupil tam máslo, kečup, čokoládu a pár dalších věcí a zjistil, že je tam levněji než v Česku. A nejen to. V herecky i režijně nepěkně zinscenované etudě předvedl nad celou situací údiv a něco jako rozhořčení.

„A cena české Nutelly v menším balení je fakticky téměř dvojnásobná...!“

Šok, děs, hrůza a lajky.

I když lajků Fiala s ohledem na počet zhlédnutí videa zase tolik neposbíral. Zvlášť typický nebo potenciální Fialův volič musel být smutný. Třeba z toho, že se z premiéra pomalu stává smutná postava demokratické liberální politiky, která už neumí normálně komunikovat s veřejností.

Smutné je i to, že Fiala, kdysi jasná protiváha marketingové politiky Andreje Babiše, neváhá použít úplně stejné prostředky jako jeho předchůdce. A ještě to udělá blbě.

Smutné je, že na problém s předraženými potravinami přišel Fiala asi tak o rok později než ty desetitisíce Čechů, kteří už dávno vyrážejí pravidelně nakupovat do Polska nebo Německa.

Smutný je samozřejmě i obsah videa. Opravdu je rozdíl v cenách potravin u nás a v zahraničí. Je to mnohokrát omletý problém, který souvisí s tím legendárním „specifickým“ českým trhem. Už nějakou dobu z dat víme, že českou inflační katastrofu do nějaké míry zneužili všichni účastníci celého „potravního“ řetězce – zemědělci, potravináři i obchodníci. Protože mohli. Protože Češi dlouho nakupovali i přes vyšší ceny. Ne všichni totiž mohou odjet nakupovat za hranice, ne všem by se to vyplatilo.

A možná, a to je na celém Fialově videu nejsmutnější, možná také proto, že stát málo tlačil na nižší ceny, málo kontroloval, jestli se tu tvoří férově.

Premiér Fiala ve videu správně upozorňuje, že vláda v Česku nestanovuje ceny. (K tomu by měl udělat nějaké seriózní a edukativní video, protože velká část populace tohle buď nechápe, nebo si přeje mít zpátky své neustále krachující cenotvorné socialistické hospodářství.) Fiala ve videu dokonce letmo zmiňuje, že teď po jeho nákupu v Německu (to tedy brzy) bude s výrobci i prodejci potravin jednat. Bude na ně prý tlačit.

Skvěle. To je přesně to, co chceme vidět. Ne trapný a opožděný vládní infotainment, který není ani info- ani entertainment. Chceme reálné záběry z jednání se zástupci supermarketů, chceme záběry z návštěvy premiéra ve firmách Agrofertu a dalších potravinářů. Tam ať premiér ukazuje rozhořčení. Bylo by to nejen virální, ale možná i konečně užitečné.