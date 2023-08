V Česku klesají ceny másla, cukru i mléka, zlevnit ale musí i další potraviny. Novinářům to ve čtvrtek na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka řekl premiér Petr Fiala (ODS). Firmy mají velké zisky, na cenách to ale musí lidé poznat, řekl premiér. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nesmí být marže nepřiměřené. Vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Firmy z koncernu Agrofert mají za loňský rok nepřiměřeně vysoké zisky, předseda hnutí ANO Andrej Babiš by podle Fialy mohl jedním rozhodnutím ceny potravin snížit. Babiš dříve Agrofert vlastnil, pak ho převedl do svěřenských fondů.

„Pan premiér na tiskovce s ČSU oznámil, že snížil inflaci, tak má možnost to ukázat. A z peněz Agrofertu, odvodů a daní jeho vláda komiků taky žije a nedělá pro lidi vůbec nic. Tak ať se věnuje politologii a píše knížky a nemluví o zemědělství a potravinářství, kterému nerozumí,“ reagoval pro HN na Fialova slova Babiš. Reakci firmy ČTK zjišťuje.

„Je tu pozitivní trend, meziroční růst cen potravin se v červenci snížil na jednociferné hodnoty. Vysoké ceny potravin trápí české občany. Nesnažím se poukazovat na viníky, ale jde o to, aby lidé mohli jít do obchodu a koupit kvalitní české potraviny za přijatelnou cenu,“ řekl premiér. Vyplácí se podle něj, že vláda vyvíjí systematický tlak na všechny články obchodního řetězce. Inflace v České republice zpomaluje. „Už klesají i některé potraviny, ceny cukru, mléka nebo i másla. Nižší ale musí být i ceny jiných potravin,“ řekl premiér.

Některé potravinářské firmy, které loni mluvily o vysokých nákladech a žádaly vládní pomoc, mají za loňský rok podle premiéra „opravdu rekordní zisky“. „A jestliže vidíme vysoké zisky, musí to pocítit občané. Tlak na všechny části dodavatelského řetězce musí pokračovat,“ řekl Fiala.

Fiala ve čtvrtek jednal o cenách potravin a letošních ziscích potravinářských firem na agrosalonu Země živitelka s představiteli oboru. Schůzky se zúčastnili generální ředitel Madety Milan Teplý, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová či zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR a Českého svazu zpracovatelů masa.

Fiala řekl, že vysoké ceny potravin netěší nikoho v ČR a i proto se sejde se zástupci potravinářského sektoru. „Věřím, že když náklady opět klesají, projeví se to na poklesu cen potravin, a že to občané pocítí,“ řekl. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují.

Ceny potravin v Česku budou zbytek roku dál klesat, řekla v polovině srpna ČTK prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Výjimkou je vepřové maso; jeho cena se řídí podle německé burzy, kde pořád roste, dodala. Tempo meziroční inflace v červenci opět zpomalilo, spotřebitelské ceny meziročně stouply o 8,8 procenta z červnových 9,7 procenta. Kladný vliv na to měly zejména ceny potravin, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny potravin proti červnu klesly o 0,8 procenta, meziročně byly vyšší o 9,5 procenta.

S přispěním Michaely Ryšavé