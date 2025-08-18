Do voleb zbývá 50 dní a Petr Fiala si dopřál dovolenou. Samozřejmě v zásadě nic proti volnu. Politika je vyčerpávající džob, a aby se člověk nezbláznil, musí existovat něco jako work-life balance. Ovšem načasování oddechu je mírně řečeno problematické.
Představme si firmu, které uniká největší konkurent, ztrácí zákazníky, nedaří se jí získat nové. Její marketing je bezradný, nedokáže nic jiného než říkat, že produkt konkurence je otrávený, o tom vlastním neříká vlastně nic. Od topmanažera takové firmy bychom samozřejmě čekali, že se nezastaví, bude se snažit burcovat, dupat na kolegy, aby něco vymysleli, protože ví, že je kousek od momentu, kdy se akcie propadnou a jeho firma bude zralá na restrukturalizaci. Rozhodně ne, že si půjde v kritický moment odpočinout.
Co se dočtete dál
- Jaké mohou být dopady dovolené Petra Fialy na mobilizaci voličů.
- Jak se liší kampaně Andreje Babiše a Petra Fialy.
- Proč je klíčové načasování finální fáze kampaně.
