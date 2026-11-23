Měla to být revoluce. Tzv. superdávka, která nahradila přídavek na dítě, příspěvek a doplatek na bydlení i příspěvek na živobytí, slibovala podle jejího tvůrce, exministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, motivovat lidi k práci a současně zjednodušit a zpřehlednit celou dávkovou administrativu.
Aktuální výsledek, zhruba měsíc poté, co superdávka plně naběhla pro všech 285 tisíc příjemců, je přesně opačný. Nejenže po všech zpožděních a úpravách je systém natolik složitý, že se výplata výrazně protahuje, nemotivuje ani k práci. Pro mnohé příjemce je naopak impulzem k tomu, aby přestali pracovat úplně, protože jinak by o dávkovou pomoc přišli. Respektive přestávají pracovat legálně, což zjevně není výsledek, který by nejen kvůli negativním dopadům na rozpočet měli politici preferovat.
Co se dočtete dál
- Jak funguje superdávka?
- Kde jsou její největší slabiny?
- Nakolik je tuzemský sociální systém záchrannou sítí a jak situaci zhoršuje?
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