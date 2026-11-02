Letos nově vzniklá dávka státní sociální podpory, nahrazující čtyři jiné dávky a přezdívaná superdávka, změnila od října pravidla. Dosáhnout na ni mělo více lidí a pro část z 300 tisíc rodin, které ji už pobírají, se měla zvýšit. Jenže úřady nestíhají přepočet podle nových parametrů, a hrozí tak zpoždění.

Podle zjištění HN úřady podcenily zpracování žádostí a teď hrozí, že se řada lidí ocitne i několik týdnů bez peněz, na které každý měsíc čekají. Podle úřadů je ovšem propočet nové dávky prostě jen náročnější. 

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Co se dočtete dál

  • Kolik lidí může čelit nejistotě ohledně výplaty dávek.
  • Jaké má ministerstvo řešení pro lidi čekající na dávky.
  • Jak vypadá situace v terénu z pohledu neziskovek.
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