Před dvěma lety odstartoval projekt New Leaf Česko, ve kterém vybraní lidé bez domova dostali jednorázově sto tisíc korun. Cíl byl jednoduchý – zjistit, co se stane. Reakce byly zpočátku rozporuplné – jedni očekávali, že bezdomovci peníze například okamžitě propijí, druzí zase viděli filmové příběhy, kdy se díky finanční injekci člověk dostane ze samotného dna na ulici třeba až na byznysový vrchol. Nestalo se ani jedno.
Projekt má ale jiný závěr. Výsledky totiž ukázaly, jak velký rozdíl může v životě člověka v nouzi znamenat finanční pomoc, pocit bezpečí a obyčejný lidský zájem.
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