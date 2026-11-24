Ten návrh původně šokoval ekonomy, odboráře i některé vládní úředníky. Kabinet Andreje Babiše (ANO) v srpnu schválil změnu zákoníku práce, která by v českých firmách technicky povolila takzvaný švarcsystém pro velkou skupinu lidí pracujících v tomto režimu. Nyní, před dalším projednáváním návrhu ve sněmovně, ale ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) couvá. Pro HN potvrdil, že navrhuje kompromisní definici toho, jak by měla být účelová práce na živnost posuzována. A přestože detaily sdělit nechtěl, redakce má obrysy nového návrhu k dispozici.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá Juchelkův kompromisní návrh.
- Proč podle něj byla kolem návrhu „hysterie“.
- Co na návrh říkají ekonomové, odboráři a firmy.
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