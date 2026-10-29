Před rokem finanční správa oznámila, že přitvrdí v boji proti švarcsystému. Zaměřit se chtěla na firmy, které prostřednictvím formálně nezávislých dodavatelů obcházejí pravidla zaměstnávání a odvodové povinnosti. Následné kroky státu potvrzují, že nešlo jen o výhrůžku.

Co se tedy za uplynulý rok skutečně změnilo? Paradoxně se zdá, že švarcsystém může být do budoucna obtížnější prokázat, ale jeho případné odhalení bude pro firmy dražší. Právní jistotu při posuzování švarcsystému se ale podle mého názoru posílit nepodařilo.

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Co se dočtete dál

  • Jak jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele ovlivní cílené kontroly?
  • Jaká jsou rizika rozporu mezi pracovněprávním a daňovým posuzováním stejných vztahů?
  • Jak se propojení kontrolních mechanismů dotkne firem v praxi?
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