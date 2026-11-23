Dnešní trh práce vypadá úplně jinak než před dvaceti lety. Kromě tradičních zaměstnání dává prostor lidem, kteří hledají flexibilitu – ať už časovou, nebo se prostě nechtějí vázat na jednoho zaměstnavatele. Přibývá specializovaných externích služeb, odborníků pracujících pro více klientů současně i lidí, kterým vyhovuje práce přes digitální platformy. Je proto správné, že se stát snaží jasněji vymezit hranici mezi podnikáním a zaměstnáním.
Česko využilo převedení evropské směrnice o platformové práci do domácího práva k tomu, aby nastavilo jednotná pravidla pro nové a pružné formy uplatnění. Po letech, kdy se výklad závislé práce na základě soudních rozhodnutí neustále rozšiřoval, je to cesta, jak posílit průhlednost a ochranu pracovníků tam, kde je to skutečně potřeba. Zároveň ale zůstávají zachovány přínosy, které nezávislá práce nabízí: pružnost, inovace a ekonomické příležitosti pro stovky tisíc lidí i firem.
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