Nová právní úprava má zpřesnit definici závislé práce a přinést větší právní jistotu při rozlišování mezi zaměstnaneckým poměrem a spoluprací s OSVČ. U švarcsystému bych ale byl s očekáváním zásadní změny opatrný. Samotná změna zákonné definice podle mě totiž neznamená, že firmy získají jednoduchý návod, jak nastavit spolupráci s OSVČ tak, aby bylo riziko překvalifikování automaticky vyloučené.

Na novou právní úpravu se podle mě dá dívat dvěma způsoby. Jeden pohled očekává, že přesnější vymezení jednotlivých znaků závislé práce přinese firmám větší předvídatelnost a pomůže jim lépe nastavit spolupráci s OSVČ. Druhý, opatrnější pohled upozorňuje, že ani podrobnější zákonná definice neodstraní potřebu posuzovat každý vztah podle toho, jak skutečně funguje.

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Co se dočtete dál

  • Jak nová definice závislé práce ovlivní právní jistotu podniků?
  • Jak budou inspektoráty práce a daňové orgány měnit své přístupy po novele?
  • Jak firmy prokáží podnikatelskou samostatnost OSVČ v každodenní praxi?
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