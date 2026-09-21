Výrazné zjednodušení spolupráce s živnostníky označovali zástupci startupového byznysu jako nejdůležitější úpravu, kterou by jim měl přinést nový startupový zákon. Ve hře bylo zavedení takzvaného flexiworkera, tedy hybridního režimu pracovníka na IČO, který by ovšem mohli využívat jen začínající inovativní podnikatelé. V zákoně, který minulý týden poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu k připomínkám, však tato novinka chybí. Proč?
Co se dočtete dál
- Proč začínající podnikatelé za flexibilnější pracovní režim lobbovali.
- Co jim nakonec stát místo toho nabízí.
- Jak reaguje startupový sektor.
- Kde flexiworker funguje a jak je systém nastaven.