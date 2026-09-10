Zakladatelé a ředitelé významných evropských firem a investoři zesilují tlak na zákonodárce v Bruselu. Například Tomáš Čupr z Rohlíku a jeho kolegové ze společností Wolt, Mistral, DeepL či ElevenLabs naléhají na politiky, aby ve finální fázi schvalovacího procesu „nevykastrovali“ připravovaný právní rámec „EU Inc“. Ten má inovativním firmám v Evropě umožnit jednodušší přeshraniční rozvoj. Klíčovými body jsou například digitální registrace firmy do 48 hodin za méně než 100 eur či jednodušší zdanění zaměstnaneckých akcií. Pod dopisem jsou desítky tisíc podpisů byznysových osobností.
100 dní, které rozhodnou. Čupr, Hammer a spol. tlačí na evropské politiky, aby nezkazili projekt „evropská firma“
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