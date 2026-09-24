Kořenovky
Česká firma Kořenovky vymýšlí, navrhuje a realizuje kořenové čistírny, koupací jezírka a přírodní bazény, ale také mokřadní střechy, záhony a systémy pro recyklaci odpadní vody. Kořenové čistírny čistí odpadní vodu pro domácnosti, firmy i obce a fungují díky kombinaci mechanického předčištění ve speciálním septiku a biologického čištění ve vertikálním kořenovém filtru. Kořenový filtr je naplněn jemným štěrkem, po kterém seshora stéká voda. Na jeho povrchu sídlí bakterie, které zajišťují čistící proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru částečně odsávají živiny a na jejich kořenech rovněž žijí bakterie. Na rozdíl od mechanicko‑biologických čistíren, které vyžadují častý dohled, potřebuje kořenová čistírna daleko menší péči a kořenové čistírny mají také pětkrát až desetkrát nižší provozní náklady oproti mechanicko‑biologickým čističkám. Navíc jsou na pohled krásné – od jara do podzimu na nich totiž kvetou vlhkomilné květiny. Pražská firma Kořenovky si jako první v Evropě nechala kořenovou čistírnu certifikovat a letos se probojovala mezi top 10 finalistů soutěže SME EnterPRIZE, která oceňuje firmy s udržitelným přístupem k podnikání.
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Asio
Brněnská firma Asio je inovátorem v oblasti čištění, úpravy a recyklace vody. Její řešení se uplatňují při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic, ale také v různých průmyslových odvětvích. Věnuje se také modrozelené infrastruktuře, z jejího systému AS‑TTE ROŠT lze vytvářet zpevněné plochy pro dopravu, které umožňují vsakování vody a růst vegetace. Asio vyvíjí také technologie pro čistírny odpadních vod. Systém ASIO SCADA umožňuje vzdáleně sledovat provoz čistírny prostřednictvím počítače či mobilního telefonu. Na jednom místě tak vzniká přehled o aktuálním stavu zařízení, provozních hodnotách i případných poruchových hlášeních. „Díky vzdálenému přístupu mohou naši specialisté pomoci s kontrolou provozu a rychleji reagovat na vzniklé problémy,“ říká Jan Němeček z Asia. Další inovací Asia je například filtr AS‑PURAIN, který čistí dešťovou vodu zachycenou ze střech do takové kvality, že se dá používat například pro praní.
Nextdrop
Start‑up Nextdrop založili vědci ze Západočeské univerzity v Plzni, kteří, jak sami říkají, digitalizují vodu. Společnost využívá pokročilých algoritmů a propojuje senzory a akční prvky. Díky sběru a analýze dat automatizuje funkci vodovodních systémů, které jsou díky tomu úspornější, bezpečnější a udržitelnější. Technologie Nextdrop používá například Zoo Plzeň. Implementovala projekt zaměřený na správu dešťové vody. V expozici Mediterraneum instalovala čidla pro sledování hladiny vody v retenční nádrži společně s měřením průtoku z vodního řadu. Doplňování nádrže je plně automatizované pomocí řídící jednotky Nextdrop control unit. Na základě stavu nádrže a predikce srážek se tak v nádrži vždy zajistí dostatečný objem vody k zalévání, přičemž hlavně se využívá voda dešťová a minimalizuje se spotřeba vody z řádu. Celý systém je zároveň připojen do Nextdrop cloud, který umožňuje online monitorovat bezpečný provoz. V případě poruchy dojde k automatickému uzavření ventilu a upozornění obsluhy.
Wetland+
Je vysoce inovativní projekt, za kterým stojí Miroslav Černík, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Vyvinul unikátní technologii čištění vod, která vytéká ze starých skládek pesticidních látek. Právě ty představují vážnou ekologickou zátěž. Základem nové technologie nazvané Wetland+ je systém několika filtračních a sorpčních polí, ve kterých je železo a přírodní látky jako rašelina nebo biouhlí. Podstatnou složkou je i uměle vytvořený mokřad. Kontaminovaná voda protéká jednotlivými poli a tím se postupně čistí od pesticidů a dalších nežádoucích látek. Svou novou technologii v roce 2020 zavedl projektový tým Miroslava Černíka pilotně na výsypce starého lomu v Hájku na Karlovarsku a o dva roky později také v polském Jaworznu. Výhodou této technologie je, že se obejde bez výstavby budov čističek a bez další zátěže prostředí, na rozdíl od řady jiných sanačních metod, které využívají vysoké dávky chemikálií. Je to také technologie téměř bezúdržbová, která dokáže roky fungovat bez dalšího zásahu člověka. Jen jednou za několik let je potřeba doplnit železo do nádrží. Loni v listopadu získal Miroslav Černík Českou hlavu – Cenu ministra životního prostředí České republiky
SAWER
Je velmi úspěšná česká inovace, která si ve světě vysloužila mnoho uznání, ocenění v řadě technologických soutěží a nasazuje se i v praxi. Název je zkratkou pro Solar Air Water Earth Resource a jde o autonomní systém na získávání vody ze vzduchu pomocí kondenzace. SAWER dokáže i v extrémně suchém a horkém klimatu získat ze vzduchu vodu, kterou je možné použít pro lidskou spotřebu, napájení hospodářských zvířat nebo pro zavlažování rostlin. V suchém a horkém prostředí pouště vyprodukuje v autonomním provozu průměrně 100 litrů vody denně. Může se připojit do elektrické sítě, pokud je v místě dostupná, ovšem hlavním specifikem systému je jeho autonomní provoz – dokáže fungovat i na energii ze slunce. Skvěle se proto hodí do oblastí, kde chybí jakákoliv infrastruktura. SAWER byl například v českém pavilonu na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, kde získal cenu za nejlepší inovaci. Na projektu spolupracují odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov a Fakulty strojní ČVUT s Botanickým ústavem Akademie věd ČR.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.
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