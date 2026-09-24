Když se řekne budoucnost vodárenství, co se podle vás bude měnit nejvýrazněji?
Vodárenství se bude stále více posouvat ke komplexnímu hospodaření s vodou jak v průmyslu, tak v komunální sféře. Čím dál více bude zásadní ochrana a dlouhodobá stabilita zdrojů vody, modernizace vodárenské infrastruktury a schopnost reagovat na období sucha nebo nerovnoměrnost v dostupnosti vody. U odpadních vod dále porostou nároky na kvalitu čištění, jeho energetickou účinnost a provozní spolehlivost.
Již nyní je patrný rostoucí důraz na opětovné využití vyčištěných odpadních vod, ať už z technických či ekonomických důvodů. Předpokládám, že voda bude stále méně vnímána jako jednorázově využívaná surovina. Je a bude na ni nahlíženo jako na zdroj, se kterým je potřeba hospodařit efektivně, s čímž se neoddělitelně pojí i její opakované využití.
A je podle vás reálné, aby se odpadní voda ve větší míře vracela zpět do provozu a nebyla pouze „odpadem“?
Ano. Nicméně to nelze aplikovat plošně, ať již z technických důvodů, tak často i z důvodů ekonomických. Z naší praxe víme, že k opětovnému využívání vyčištěných odpadních vod dochází, zejména v průmyslové sféře, již nyní. Při výstavbě nebo modernizaci technologických linek bývá možnost opětovného využití vody poměrně zásadní podmínkou celého návrhu a úspěchu technologického řešení. Zároveň je ale také důležité, k jakému účelu má být voda znovu využita, jelikož od toho se odvíjí požadavky na její výslednou kvalitu a potřebný způsob dočištění.
V neposlední řadě je potřeba na celou problematiku pohlížet i z environmentálního hlediska. Opětovné využití vody totiž nemůže být samoúčelným cílem, ale je potřeba vždy hledat řešení, které dává smysl v širších souvislostech.
Kde má dnes opětovné využití vody největší potenciál – v průmyslu, obcích, nebo domácnostech?
Největší potenciál opětovného využití vody je určitě v průmyslu. Již dnes existuje řada provozů, kde se voda v různém rozsahu vrací zpět do technologického procesu. Podle údajů ministerstva zemědělství bylo průmyslem odebráno za rok 2025 cca 485 milionů metrů krychlových vody souhrnně z povrchových i podzemních zdrojů. Z toho je patrné, že i relativně malé procento vody, které se podaří znovuvyužít, může představovat značné úspory vody.
Možnosti opětovného využívání vody se postupně posouvají i do oblastí, kde bychom to možná nečekali, například do potravinářství. V nedávné době proběhl v Německu demonstrační projekt, kdy byla vyčištěná odpadní voda z komunální sféry využita pro výrobu piva. Nejde zatím sice o běžnou praxi, ale dobře to ukazuje současné technologické možnosti.
V komunální sféře je možno využívat vyčištěnou odpadní vodu např. k závlahám a k různým provozním účelům. Nicméně stejně jako u domácností spíše dává větší smysl využívání srážkových vod. U jednotlivých domácností se objevuje snaha oddělení šedých vod z van, sprch a umyvadel pro jejich opětovné využití například při splachování toalet. Zatím jde spíše o okrajové řešení, kde existuje potenciál pro budoucí úspory vody.
Stáhněte si přílohu v PDF
Co bude rozhodovat o tom, zda se vodárenství dokáže na budoucí nedostatek vody připravit – technologie, investice, nebo změna našeho přístupu k vodě?
Rozhodující bude kombinace všech zmíněných faktorů. Technologie umožňující úspory a opětovné využití vody jsou dnes již běžně dostupné a řadu z nich využíváme i v našich projektech. Současně probíhá intenzivní výzkum a vývoj jak nových technologií, tak optimalizace těch již známých technologií.
Zásadní budou také investice do modernizace infrastruktury, ochrany vodních zdrojů a v neposlední řadě do opatření, která umožní vodu zadržovat. Neméně důležitý je pohled na vodu jako takovou, kdy v současnosti je používána např. pitná voda na místech, kde to není nezbytné. Do budoucna bude proto stále důležitější posuzovat vodní hospodářství jako celek a hledat řešení odpovídající konkrétním místním podmínkám, která budou zároveň technicky i ekonomicky udržitelná.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit