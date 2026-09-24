Když provozovatel čistírny hledá úspory, míří skoro vždy ke spotřebě energie – a odstraňování dusíku k ní patří nejvíc. Klasické biologické odstranění dusíku vyžaduje intenzivní provzdušňování a často i dávkování organického uhlíku a chemikálií. U koncentrovaných vod, jako jsou kalové vody nebo skládkové výluhy, náklady rostou o to rychleji. Proto se pozornost obrací k procesu, který tuto rovnici mění: anammox (z anglického anaerobic ammonium oxidation). V pardubické biologické čistírně jsme mohli sledovat, jak se v reálném provozu rozbíhá – v mnoha ohledech sám od sebe.
ANAMMOX V ČÍSLECH
● 4 × 1 000 m³ nové SBR reaktory z jedné přestavěné aktivační nádrže
● ~5,5 % podíl potvrzených anammox bakterií na biomase (FISH, 2025)
● ~10 % podíl nitritačních bakterií AOB na biomase
● 50–60 % úspora energie na aeraci oproti klasickému odstraňování dusíku
● až 89 % nižší potřeba organického uhlíku pro denitrifikaci
● až 80 % nižší produkce přebytečného kalu
● 10–25 °C provozní teplotní rozpětí – bez temperace reaktorů
Proč anammox dává smysl
Podstata je elegantní. Při běžném čištění se amoniakální dusík oxiduje na dusitany a poté na dusičnany, které se v denitrifikaci za spotřeby organického uhlíku redukují na plynný dusík. Anammox tuto cestu zkracuje: nitrifikace se řízeně zastaví na dusitanech a specializované anammox bakterie pak amonný dusík a dusitany přemění přímo na plynný dusík.
Úspory jsou pozoruhodné. Oproti konvenčnímu postupu klesá potřeba organického uhlíku pro denitrifikaci až o 89 procent, energetická náročnost aerace zhruba o 50 až 60 procent a produkce přebytečného kalu až o 80 procent. Nejvhodnější jsou koncentrované proudy s vysokým obsahem amoniakálního dusíku a nízkým poměrem uhlíku k dusíku – kalová voda z odvodňování kalu nebo skládkový výluh.
Náročný materiál a chytře využitá kapacita
V Pardubicích se sešlo několik okolností: rostoucí poptávka po čištění skládkových vod, bioplynová stanice v areálu a volná kapacita. Jednu z nevyužitých aktivačních nádrží jsme přebudovali na čtyři SBR reaktory po 1 000 metrů krychlových a další na příjem a retenci výluhu o objemu přes 4 000 metrů krychlových. Uspořádání dává jistotu, že emisní limity na odtoku z čistírny budou vždy dodrženy.
Zpracovávaný materiál je vše, jen ne stálý. Výluhy ze starých i mladších skládek mění složení s počasím – po deštích více zředěné vody, v suchu menší objemy s vysokou koncentrací. Limitem je i vysoká salinita. Na rozdíl od většiny zahraničních instalací navíc jedeme bez temperace a bez externí úpravy pH, při teplotách od zimních 10 stupňů Celsia po podzimních 25 stupňů Celsia. To sice omezuje účinnost, ale provoz zásadně zjednodušuje a zlevňuje.
Umění potlačit „nechtěné“ bakterie
Klíčem je udržet nitrifikaci na půli cesty – u dusitanů: podpořit bakterie oxidující amoniak (AOB) a potlačit ty, které dusitany dále oxidují na dusičnany (NOB). U vod s extrémně vysokým obsahem amoniaku to jde překvapivě snadno – NOB jsou citlivější a vysoká koncentrace amoniaku i dusitanů je přirozeně inhibuje.
Pomáhá i nízká koncentrace kyslíku, která se při dávkování výluhu udržuje téměř sama: každá dávka kyslík srazí a zvýší pH. Provoz jsme proto mohli řídit jednoduše – podle koncentrace kyslíku a pH jsme regulovali dávkování tak, abychom udrželi anoxické podmínky. Žádné složité řídicí systémy nebyly potřeba.
Průlom: když bilance nestačí
Dlouho jsme byli přesvědčeni, že systém je nitritačně‑denitritační. Z pouhých bilancí forem dusíku, uhlíku a alkality totiž nelze spolehlivě určit, které procesy a jak intenzivně v reaktoru probíhají – rozplést toto klubko jen z reakčních rovnic je takřka nemožné.
Průlom přinesla mikrobiologická analýza FISH. Tato metoda umožňuje na základě charakteristických úseků RNA přímo ve vzorku identifikovat konkrétní skupiny mikroorganismů. V tomto případě byla využita k průkazu bakterií Anammox a odhadu jejich zastoupení v biomase. Vzorky z léta a podzimu 2025 potvrdily anammox bakterie – kolem 5,5 procenta biomasy – i vysoké zastoupení AOB (asi deset procent) a dokonce druhovou diverzitu anammoxů. Zásadní je, že systém nebyl cíleně naočkován; kultura se objevila sama. Je pravděpodobné, že tyto vzácné bakterie dřímají i na dalších čistírnách, aniž by o tom provozovatelé věděli.
Od dat k modelu a digitálnímu dvojčeti
Analýza FISH potvrdila, že správné organismy v reaktoru jsou. Kolik dusíku odbourá který proces – a jak provoz optimalizovat – ale ukáže až matematický model biologické čistírny. Kalibrovaný model dokáže to, co bilance nezvládly: rozložit naměřená data na příspěvky nitritace, denitritace, denitrifikace i anammoxu, validovat naši interpretaci a bezpečně testovat provozní strategie (kyslík, dávkování, stáří kalu, teplotu).
Stáhněte si přílohu v PDF
Dalším krokem je digitální dvojče – virtuální kopie linky sycená provozními daty, s níž by šlo modelovat scénáře a předvídat reakci procesu třeba na využití odpadního tepla z připravované sušárny digestátu. Provoz by se posunul od reakce na aktuální stav k předvídavému, datově podloženému řízení.
Nebát se provozovat
Zkušenost z Pardubic vede k jednoduchému poselství: není důvod se procesu obávat. Bakterie oxidující amoniak jsou na městských čistírnách běžné a ani anammox není tak výjimečný, jak se zdá – pravděpodobně se v nízkých koncentracích vyskytuje na řadě čistíren. I „pouhý“ stabilní nitritační předstupeň je úspěchem, který podstatně zlevňuje (a zefektivňuje) čištění tohoto problematického materiálu. Zlatý bonus v podobě potvrzeného anammoxu tento pozitivní efekt navyšuje. A boří dosavadní obavy o provozování tohoto pokročilého procesu. Vytvoří‑li provozovatel stabilní a biologicky přijatelné podmínky, mikroorganismy si cestu najdou samy a při dostatku času mohou narůst do významných množství. Úkolem provozovatele je tuto ochotu poznat, podpořit a – s pomocí dat a modelů – dovést k plnému využití.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost vody a vodárenství.
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