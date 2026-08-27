Pražský start-up Zuri, za kterým stojí internetový podnikatel Michal Illich a peníze investorů, jako je Jan Barta nebo Matěj Turek, odtajnil svůj první komerční produkt. Ačkoliv se v minulých letech mluvilo především o vývoji osobního vzdušného taxi, firma nyní oficiálně odhalila hybridní bezpilotní nákladní letoun s vertikálním vzletem a přistáním (tzv. VTOL). Stroj, určený pro civilní i vojenské operátory, dokáže přepravit náklad o hmotnosti přes 100 kilogramů na vzdálenost 570 kilometrů.

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