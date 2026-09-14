Pro amerického prezidenta Donalda Trumpa je kanadský výrobce bizjetů Bombardier oblíbeným terčem výpadů na sociální síti Truth Social. Už několik měsíců Trump této významné kanadské firmě, která sídlí ve frankofonním Montrealu, hrozí, že ve Spojených státech zakáže prodej jejích letadel. Místo toho vychvaluje „velkou a skvělou americkou společnost“ Gulfstream, jež je jejím hlavním konkurentem.
Trumpova vyjádření, která souvisí s obchodní válkou mezi USA a Kanadou, měla letos už dvakrát negativní vliv na akcie Bombardieru, protože ve Spojených státech létá přibližně polovina z jeho více než pěti tisíc vyrobených letadel. Americké „nebe“ je hlavní trh pro všechny výrobce bizjetů, k nimž patří ještě brazilský Embraer a francouzský Dassault. Celosvětově se zde prodá nejvíc těchto strojů, které si nekupují jen miliardáři. Běžně je pro cestování využívají manažeři velkých korporací i středně velkých společností.
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