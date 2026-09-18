Ursula von der Leyenová připravila státům Evropské unie překvapení. Ve svém středečním Projevu o stavu EU prohlásila, že by se Kanada jednoho dne mohla stát přidruženým členem unie – jako vůbec první stát na světě. Svůj nápad ovšem předem nekonzultovala s žádnou členskou zemí EU. Převzala pouze úvahy, se kterými přišli sami nejvyšší kanadští představitelé.
Zájmy Kanady a zemí EU se v poslední době výrazně sbližují. Zejména jako důsledek politiky a rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten neustále prohlašuje, že Kanada by měla přijít o samostatnost a stát se dalším státem v rámci USA. Uvalil na ni i vysoká cla. A celní sazby razantně zvýšil taky vůči unii.
Myšlenka na přidružené členství Kanady v EU ale zatím nemá vůbec žádný obsah a není ani jasné, jaký by mohla získat. Trump totiž už na nápad reagoval, a to velmi podrážděně. A zdá se, že může narazit i mezi řadou členských států unie. Co je tedy z hlediska možností prohloubení euro-kanadské spolupráce reálně možné?
kanadské
Co se dočtete dál
- Proč je nadšení ohledně spolupráce EU s Kanadou naprosto přehnané.
- V jakých konkrétních oblastech je naopak tato spolupráce možná.
- Kdo v EU si pečlivě hlídá, aby vztahy s Kanadou nezašly příliš daleko.