Loňský rok byl pro Aero Vodochody nejlepší v celé historii. Jaký je zatím vývoj v letošním roce?
Rok 2025 byl pro Aero skutečně rekordní. Obrat vzrostl meziročně o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun, upravená EBITDA dosáhla 1,1 miliardy a zisk před zdaněním vzrostl ze 102 na rekordních 512 milionů korun. Přitom ještě před asi třemi lety byla firma ve ztrátě více než půl miliardy.
V letošním roce na tento pozitivní vývoj navazujeme. Výroba Skyfoxu pokračuje tempem kolem dvanácti letounů ročně, získali jsme nové zakázky a rostou také programy Aerostructures pro Airbus a Embraer. Důležité je, že dnes nemáme rozpracované hotové letouny bez zákazníka – výroba je kryta konkrétními zakázkami. A podle aktuálních čísel vidíme, že letošní rok bude stejně dobrý jako loňský a v některých ukazatelích ho možná i překoná.
Jak se v důsledku války na Ukrajině zrychlil inovační proces a vývoj nových letounů?
Ukrajina nám ukázala především to, že technologie, která dnes funguje, může být za několik měsíců překonaná. Nejlépe je to vidět u dronů. Jejich konstrukce, způsob nasazení i prostředky obrany proti nim se někdy mění i v řádu týdnů. To je pro klasický letecký průmysl obrovská změna.
Letadlo samozřejmě nemůžeme začít vyvíjet stejně jako spotřební elektroniku a bezpečnost musí zůstat absolutní prioritou. Musíme ale navrhovat platformy tak, aby dokázaly mnohem rychleji přijímat nové senzory, software, komunikační systémy a výzbroj.
Letos jste podepsali nové kontrakty na L‑39 Skyfox pro Angolu a Severní Ameriku. Jaké další trhy jsou nejblíže podpisu?
Angola je pro nás důležitý milník, protože jde o prvního zákazníka Skyfoxu v Africe. Kontrakt počítá až se čtyřmi letouny a související podporou a výcvikem. Severní Amerika je zase strategická kvůli velikosti trhu a velmi rozvinutému soukromému vojenskému výcviku.
Celkem jsme za poslední měsíce získali nové zakázky na devět Skyfoxů a výrobní kapacitu máme veřejně potvrzenými kontrakty naplněnou do druhého čtvrtletí 2027.
Velký potenciál vidíme dál v Africe, Asii i Evropě. V současné době probíhají jednání se třemi dalšími zákazníky, a pokud by se je podařilo úspěšně dokončit, tak se bavíme o dalších dvaceti letounech.
Aby se velká investice do Skyfoxu vyplatila, musíte prodat mezi 80 a 100 kusy. Na jakém čísle nyní jste?
Vývoj vlastního proudového letounu je vždy obrovské podnikatelské riziko. U Skyfoxu se bavíme o investici v řádu miliard korun. Dnes máme prodaných více než 40 letadel několika zákazníkům, takže jsme přibližně v polovině cesty k amortizaci základního vývoje. Skyfox navíc už není projekt na papíře – u zákazníků má nalétáno přes tři tisíce operačních hodin a další letouny jsou ve výrobě.
Bylo to riziko, které firma musela podstoupit. Bez vlastního produktu by zůstala především subdodavatelem jiných výrobců. Dnes máme vlastní letoun, jehož další vývoj a modernizace nám zároveň umožňují vytvářet výrazně větší přidanou hodnotu. Vývoj navíc nekončí základní variantou – do letounu průběžně investujeme další prostředky kvůli novým schopnostem a požadavkům zákazníků.
O Skyfoxu se mluví jako o možném lovci dronů. Jaký je potenciál jeho nasazení?
Neříkáme, že Skyfox má nahrazovat F‑35, Gripen nebo jiný frontový bojový letoun. Vidíme ho jako další, ekonomicky efektivní vrstvu protivzdušné obrany. Vysílat proti relativně levnému dronu letoun za miliardy korun a používat velmi drahou munici dlouhodobě nedává ekonomický smysl. Skyfox má provozní náklady kolem 1500 eur za letovou hodinu, zatímco u moderních stíhaček jde o násobně vyšší částky. Problém také je, že levné drony postupně s vývojem dále zrychlují na hranici 500km/h a v nedávné době vyvinuté antidrony nestačí a nedokážou takový dron zachytit.
Proto pracujeme na konfiguraci s laserem naváděnými 70milimetrovými raketami, které létají více než 2,5násobkem rychlostí zvuku. Skyfox může nést až čtyři bloky po sedmi raketách, tedy celkem 28 střel. K vyhledání a označení cíle využíváme elektrooptický zaměřovací kontejner, k dispozici je IFF a datalink pro komunikaci se systémem velení a řízení.
Výhodou Skyfoxu je rychlost kolem 900 km/h, dlouhá vytrvalost, relativně nízké provozní náklady a fakt, že jde současně o platformu použitelnou pro výcvik. Drone Hunter tak není nový jednoúčelový letoun, ale přidaná další schopnost existující platformy.
Další výhodou je, že tento Drone Hunter kit je možné nasadit i na již dodaná letadla, která létají u zákazníků. Jde tak vlastně o dvě řešení v jednom balíčku, kdy zákazník, pokud to bude nutné a bezpečnostní situace to bude vyžadovat, může poměrně snadno z výcvikového letounu udělat právě tu ozbrojenou variantu Drone Hunter.
Aero dodává klíčové části do C‑390 Millennium. Jaké je dnešní výrobní tempo a jak rychle dokážete navýšit kapacitu?
Program C‑390 je pro nás jedním z nejdůležitějších dlouhodobých programů Aerostructures. Aero je exkluzivním dodavatelem zadní části trupu, nákladové rampy, kompletní sady dveří a náběžných hran křídla pro všechny sériově vyráběné C‑390. V roce 2025 jsme dodali téměř sedm kompletních sad oproti čtyřem v předchozím roce. Kapacitu budeme postupně navyšovat až přibližně na dvanáct sad ročně. Poptávka po tomto letounu je opravdu velká a my sami vidíme, že Embraer má objednávky asi na dalších 80 letounů. Za dobu naší spolupráce jsme již dodali 25 kompletních sad.
Na rostoucí poptávku Embraeru se připravujeme investicemi do výrobních technologií a kapacit. Současně chceme zvyšovat přidanou hodnotu – tedy dodávat komplexnější celky například už s instalovanými hydraulickými, palivovými nebo elektrickými rozvody. Čím více zákazníků C‑390 získá, tím větší efekt to má nejen pro nás, ale i pro český dodavatelský řetězec.
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Jak bude vypadat dalších pět let v Aero Vodochody? Jaká je vaše dlouhodobá vize?
U Skyfoxu je cílem pokračovat v exportu, zvyšovat výrobní tempo a současně z něj vytvořit ještě univerzálnější platformu. Vedle výcviku vidíme potenciál v lehkých bojových a protidronových misích. Zajímají nás také velké bezpilotní systémy s proudovým pohonem v hmotnostní kategorii kolem pěti až sedmi tun.
U Aerostructures chceme růst s Airbusem a Embraerem a získávat další projekty a postupně bychom chtěli růst minimálně na dvojnásobek současného objemu. Společně se bavíme o našem zapojení do dalších programů, protože i naši zákazníci vidí, že jsme schopni pro ně vyrobit a poskytnout díly, které oni potřebují. Jednáme rovněž s dalšími globálními výrobci včetně Lockheed Martin.
Největší výzvou budou kapacity dodavatelského řetězce, dostupnost materiálů a kvalifikovaných lidí. Letecká výroba zůstává velmi řemeslná – letadla se stále z velké části nýtují, šroubují a montují lidskýma rukama. Naší ambicí proto není pouze vyrábět více letadel, ale udržet v Česku schopnost vlastní letadlo vyvinout, vyrobit, modernizovat a podporovat po celý jeho životní cyklus.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Aero Vodochody.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
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