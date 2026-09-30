Americký Boeing si na vládu prezidenta Donalda Trumpa nemůže stěžovat. Před rokem získal  kontrakt za 20 miliard dolarů na vývoj bojového letounu šesté generace F-47. Ten v budoucnu nahradí u vojenského letectva stíhačku F-22 Raptor od koncernu Lockheed Martin.

Nyní Pentagon vybral Boeing také pro vývoj stroje nové generace s označením F/A-XX, jejž má používat námořnictvo. Rovněž za 20 miliard dolarů. Poraženým je tentokrát zbrojař Northrop Grumman.

Pro Boeing to znamená, že zcela ovládl vývoj pilotovaných strojů šesté generace, na nichž má výhledově stát americké letectvo a námořnictvo. Zajistil si tak zakázky za stovky miliard dolarů z výroby letadel i jejich servisu.

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