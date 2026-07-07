Před třemi lety se NATO rozhodlo, že nahradí 10 letadel včasné výstrahy (AWACS), jimiž chrání vzdušný prostor svých členů. Původně favorizovaný americký Boeing, jenž vyrobil dosud používané stroje Boeing E-3 Sentry s charakteristickým kruhovým radarem nad trupem a nabízí i jejich náhradu, ale neuspěl. Nové oči letky působící hlavně z německého Geilenkirchenu dodá jeho evropský konkurent, švédský zbrojní koncern Saab s letounem GlobalEye. Ten své radary, které „vidí“ stovky kilometrů daleko, nasazuje na kanadský business jet Bombardier.

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Co se dočtete dál

  • Jaká V čem je stroj Global Eye efektivní?
  • Proč dalo NATO přednost Saabu před Boeingem.
  • Jaké další možnosti má spolupráce Švédů a Kanaďanů.
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