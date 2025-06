Klasická osobní letecká doprava je často spojena s dlouhými prodlevami – přejezd na letiště, čekání na odbavení, bezpečnostní kontroly a další procedury, které mohou být zdrojem zpoždění. Výsledkem je, že i když samotný let trvá například pouhou hodinu a půl, celý proces zabere násobně více.

Změní se někdy tento způsob, jakým vnímáme cestování vzduchem? Český start‑up Zuri podnikatele Michala Illicha pro to potenciál má. Jeho cílem je zjednodušit leteckou dopravu na úroveň běžné objednávky taxislužby. Představte si, že byste si v aplikaci vybrali destinaci – Ostravu, Vídeň nebo menší město bez letiště – a za chvíli odletěli z místního vertiportu, bez zdlouhavého čekání a cesty na letiště. Stačila by k tomu jen malá přistávací plocha o rozměrech 27 x 27 metrů.

„Současně jde o velmi ekologický způsob dopravy, protože emise na pasažérkilometr jsou extrémně nízké. V našem případě srovnatelné s elektromobily či vlakovou dopravou. Díky letu se navíc vyhnete dopravním zácpám a ani se nemusíte bát, že by se výrazně zaplnil vzdušný prostor. Můžeme létat tisíckrát více než v současnosti a pořád v něm bude dost místa,“ vzkazuje Illich.

K létání jako k objednání taxíku je ale ještě dlouhá cesta. Zuri aktuálně pracuje na demonstrátoru druhé generace, který bude schopný plného letu. V loňském roce na to získal investici 4,4 miliony eur, v přepočtu přes 110 milionů korun.

„Máme za sebou úspěšné testování velkého demonstrátoru, jedenáctimetrového letadla, které dokázalo vzlétnout a přistát vertikálním způsobem. Kromě něj jsme v průběhu existence firmy vyrobili asi 12 různých typů menších modelů, které jsou zmenšenými verzemi reálného letounu a zvládají všechny klíčové fáze letu – vertikální vzlet, horizontální let, ale i náročnou přechodovou fázi. Naším cílem je nyní vše dohromady propojit,“ vysvětluje zakladatel start‑upu.

Hybridní pohon s doletem 700 kilometrů

V průběhu tohoto a příštího roku tak bude vznikat bezpilotní letoun s rozpětím křídel necelých deset metrů a hmotností kolem 600 kilogramů – podobně jako mají současná ultralehká letadla. Oproti první generaci bude tento model poprvé vybaven hybridním pohonem. Zuri se v tomto ohledu liší od konkurence, protože nevytváří plně elektrické letadlo poháněné výhradně bateriemi. Místo toho využívá dva zdroje energie – baterie a spalovací motor.

„Plně elektrická letadla mají zatím zásadní omezení, baterie umožňují jen velmi krátký dolet. Například běžné fotografické drony nebo multikoptéry zvládnou být ve vzduchu přibližně 20 minut, během kterých uletí maximálně 20 kilometrů. To je naprosto nedostatečné pro praktickou leteckou dopravu, při které potřebujete překonávat stovky kilometrů, v našem případě až 700. S aktuálními technologiemi je jediným uskutečnitelným řešením právě hybridní pohon, který kombinuje baterie s klasickým spalovacím motorem,“ vysvětluje Illich.

Složitý je i samotný systém vertikálního vzletu. Nejde jen o to dostat letadlo do výšky a naklonit vrtule do horizontální polohy. Pohonná jednotka plní čtyři různé funkce, které musí být precizně synchronizovány, aby letadlo fungovalo správně. První z nich je samotná rotace vrtulí, které generují potřebný tah. Druhou je naklápění rotorů, které umožňuje přechod z vertikálního vzletu do horizontálního letu. Třetí funkcí je regulace úhlu listů, který se mění podle letového režimu – ve vertikálním módu je úhel jiný než při horizontálním. Poslední funkcí je zamykací mechanismus pro naklápění pohonné jednotky ve fázi horizontálního letu, který snižuje spotřebu energie.

„Vrtulí je celkem osm, každá je trochu jiná a má čtyři různé funkcionality, liší se jejich umístění, mohou se otáčet různými směry. A tohle všechno potřebujete ovládat,“ vysvětluje technologickou náročnost letounu Illich.

Letoun Zuri má hned několik unikátních konstrukčních prvků, jež ho odlišují od konkurenčních modelů. Jedním z nich je zmiňovaný hybridní pohon, který je mezi letouny s kolmým startem ojedinělý. Zuri patří mezi pár firem na světě, které tento koncept vyvíjejí. Další zajímavostí je tvar ocasu do V, který má nejen estetický, ale i funkční význam. Široká konstrukce ocasu umožňuje strategické rozmístění vrtulí tak, aby byly ve správné poloze vůči těžišti. „Díky úhlu ocasu můžeme optimalizovat prostor, což nám zase umožňuje použít větší průměr rotorů, protože se nepřekrývají a nenarážejí do sebe,“ říká Illich.

Začátky v hale plné starých pneumatik

S nápadem vytvořit vzdušné taxi s kolmým startem, které kombinuje prvky helikoptéry a letadla, přišel v roce 2017. Inspirací mu bylo jeho vlastní cestování, během něhož trávil zbytečné prostoje v letištních halách a při cestách na letiště. Při cestování se svojí těhotnou přítelkyní si řekl, že to musí jít udělat lépe. První vizuální skicu nakreslil pastelkami, které si vypůjčil od svých dětí, a první model postavil z běžných hobby komponentů.

„V prvním roce jsem se věnoval téměř výhradně získávání informací – chodil jsem za odborníky, kladl otázky a snažil se pochopit principy fungování technologií. V té době jsme ještě neměli tým, pracoval jsem víceméně samostatně, občas jsem si nechal od kolegy programátora provést výpočty nebo simulace,“ vzpomíná Illich na své začátky. Během první roku si potvrdil dvě hlavní myšlenky – letadla s kolmým startem představují budoucnost letecké dopravy a čistě elektrický pohon zatím nestačí.

„Navenek může vývoj firmy působit jednoduše a přímočaře, ale ve skutečnosti jsme nepracovali jen s dvěma koncepty – tím počátečním a tím, který máme dnes. Prošli jsme desítkami různých návrhů, které jsme postupně nakreslili, analyzovali a testovali,“ říká Illich.

Letecký průmysl Stáhněte si přílohu v PDF

Na rozjezd využil prostředky ze svých předchozích úspěšných projektů, například z prodeje vyhledávače Jyxo skupině CME, která provozuje televizi Nova. I tak byly začátky start‑upu velmi spartánské. Začínal ve staré nevětrané a nevytopitelné hale v Kralupech nad Vltavou, mezi hromadami starých pneu­matik. Během šesti let start‑up získal miliony korun od různých investorů, včetně Pale Fire Capital, Kiwi.com, Marka Rosy z GoodAI a dalších.

Letoun by měl být přizpůsoben pro jednoho pilota a čtyři pasažéry. Budoucností Zuri by ale neměla být pouze klasická regionální letecká doprava. Už nyní se počítá i s cargo verzí, kdy díky modulárnímu interiéru a prostorným dveřím se na palubu vejde standardizovaná europaleta s hmotností až 400 kilogramů. Díky vertikálním vzletům a přistáním bude ideální také pro mise SAR (pátrání a záchrana) a Medevac (lékařská evakuace), protože se zvládne dostat i do odlehlých oblastí bez ranvejí.

„Náš letoun má v podstatě stejné možnosti využití jako helikoptéra, dokáže plnit stejné mise, ale přibližně třikrát levněji. Tento rozdíl je dán aerodynamickými principy, které zásadně ovlivňují efektivitu letu. Letadlo s křídly získává vztlak víceméně zadarmo, oproti tomu helikoptéra musí generovat veškerý vztlak aktivně, a to pomocí neustále rotujícího rotoru,“ říká Illich s tím, že pokud vše půjde hladce, do čtyř let by mělo mít Zuri prototyp finálního letadla.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letecký průmysl.