Klíčový zákon, který by usnadnil život českým start-upům a pomohl k nim přitáhnout víc kapitálu, získává reálné obrysy. Aktuálně se podle informací HN ladí poslední detaily a během prázdnin startupový zákon pravděpodobně zamíří k připomínkám.
Největší debata se vede kolem dvou věcí. Jednak o mantinelech, které jasně nastaví, jaká firma bude označena za start-up, a především pak o nastavení výhod nebo pobídek, které by začínajícím inovativním podnikům pomohly rychleji růst. Jak bude síto vypadat a jaké úlevy start-upy získají?
Co se dočtete dál
- Jak bude nastaven systém certifikace pro start-upy.
- Kolik firem sítem projde a jak dlouho bude celý proces trvat.
- Jaké výhody zákon pro inovativní podniky připravuje.
- Kdy začnou změny platit.
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