Vedle již zaběhnutých start-upů Rohlík, Productboard a Mews, které od investorů získaly ohodnocení na více než miliardu dolarů, v Česku zřejmě roste další jednorožec. V roce 2022 ho založila trojice třicátníků z matfyzu, kteří se právě vrátili do vlasti po několikaleté zkušenosti v Google DeepMind. To je elitní výzkumná laboratoř pro umělou inteligenci, která patří pod společnost Alphabet, mateřskou firmu Googlu.
Jde o Martina Schmida, Rudolfa Kadlece a Matěje Moravčíka. Jejich start-up se jmenuje EquiLibre Technologies a teď vyšlo najevo, že v prvním hlavním investičním kole, tzv. Series A, dostali neupřesněnou sumu od skupiny venture kapitálových investorů, která start-up ohodnotila na 500 milionů dolarů.
Co se dočtete dál
- Co dělá nadějný český start-up EquiLibre Technologies.
- Kdo do něj investoval.
- Co mají za sebou jeho zakladatelé.
- Jakou vizi pro celý projekt mají.
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