Kauza okolo venture kapitálového fondu Presto Ventures vstoupila do dalšího dějství. Na jaře osobní problémy spoluzakladatele Přemka Rubeše vyvrcholily jeho drogovým raušem a zásahem policejní jednotky, načež HN v podrobné analýze odkryly komplikovaný příběh spoluzakladatelů fondu, jejichž ostré spory paralyzovaly chod fondu a začaly ohrožovat investice několika českých miliardářů. Teď se patovou situaci podařilo z velké části odblokovat.
Do druhého fondu Presta se vybralo celkem 24 milionů eur (přes 580 milionů korun), mimo jiné od Tomáše Krska, Eduarda Kučery staršího či Libora Winklera. Zakladatelům a řídícím partnerům – vedle Rubeše jde o Vojtu Ročka, Romana Nováčka a Eduarda Kučeru mladšího – se podařilo sestavit velmi dobré portfolio technologických start-upů. Mezi ty nejnadějnější z pohledu budoucího exitu se jeví například Behavio, CloudTalk nebo Choice QR. Celkem jich je zhruba 40.
Co se dočtete dál
- Jaké změny nastaly v řízení fondu Presto Ventures.
- Jak vypadá jeho nové představenstvo a dozorčí rada.
- Co se ještě nepodařilo vyřešit.
- Jak je na tom Přemek Rubeš.
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