Přemek Rubeš měl za sebou pár opravdu těžkých týdnů a nevyhnutelně směřoval do velkého průšvihu. Kombinace drog, léků a vysokého stresu z pracovního i osobního života vyvrcholila v pondělí 9. března policejním zátahem v centru Prahy, při němž byl spoluzakladatel investičního fondu Presto Ventures nejprve agresivní na záchrannou službu a následně se zabarikádoval v bytě a policistům i zdravotníkům vyhrožoval.
Povolaná zásahová jednotka tak provedla násilný vstup do bytu, zadržela ho a eskortovala na jednotku akutní psychiatrie v nemocnici na Karlově náměstí.
Nešťastný osobní malér jednoho z nejznámějších mužů české venture kapitálové scény je však jen jednou z kapitol mnohovrstevnatého příběhu, který se hemží velkými jmény tuzemského byznysu – od elitních právníků přes známé investory, velké finanční skupiny až po miliardáře z čela žebříčku nejbohatších Čechů.
Přemek Rubeš je už doma, odpočívá a jen pomalu se vrací do pracovního procesu. Na setkání s HN dorazil v košili a modrém svetru, s upraveným plnovousem a v kavárně nedaleko Bílé labutě si dal zázvorový čaj. Na dotaz, jak se má, odpovídá, že už lépe, a říká, že dnes je úplně čistý a seká dobrotu.
Co se dočtete dál
- Co se stalo v kauze zakladatele Presto Ventures a celé kauze.
- Co vedlo k apokalyptickému víkendu Přemysla Rubeše.
- Jak se miliardáři a další investoři snaží paralyzovaný fond stabilizovat.
- Jakou roli v tom sehrála skupina CSG Michala Strnada.
