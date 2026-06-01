Předseda správní rady Druhé ekonomické transformace, zakladatel skupiny Eurowag a jeden z nejbohatších Čechů Martin Vohánka představuje svůj pohled na stav české ekonomiky a indikátory, které je třeba zlepšit. Podle něj bychom měli mít ambici patřit do desítky nejvýkonnějších ekonomik Evropy. „Strategií na to máme opravdu hodně, asi 300, ale nikdo je nevyhodnocuje,“ říká Vohánka, který bude jedním z hlavních řečníků na summitu reVize Česka. Jedním z potřebných kroků je podle něj změna rozpočtového určení daní tak, aby obce na svém území měly důvod podporovat vznik a umístění nových firem. „Na české Vafo ve Finsku stojí starostové frontu, aby otevřelo fabriku u nich. U nás nepředstavitelné, funguje jen NIMBY efekt,“ dodává Vohánka.
Často mluvíte o tom, že Česku chybí ambice a tím neví kam směřuje, jak to myslíte?
Z byznysu jsme zvyklí, že každá dobrá firma potřebuje jasnou vizi, ambici a zároveň měření, chcete-li KPI. Ta ukazují, zda se cíl daří naplňovat. Co je potřeba změnit, kde přidat. Ale to nám ve veřejném prostoru a vlastně pro celé Česko chybí. Strategií máme opravdu hodně, dokonce jsme jich napočítali asi 300, ale nikdo nevyhodnocuje, jestli prováděná opatření k nim vůbec vedou. A tedy kam máme jako země směřovat? Co je ta naše ambice?
Co se dočtete dál
- Jaká jsou hlavní KPI pro lepší českou ekonomiku.
- Kam máme směřovat a jak motivovat politiky.
- Jak to udělali v Polsku.
- Jak se daří Druhé ekonomické transformaci.
